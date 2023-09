Kean e Scamacca, Spalletti li guarda e l'Italia li aspetta

Il nuovo ct lo aveva già annunciato al momento della presentazione (anche per riassegnare un significato non banale nè scontato alla chiamata in azzurro) e lo ha ribadito a San Siro subito dopo la vittoria con l’Ucraina: «È più difficile mandare in tribuna un giocatore che non convocarlo. Ci sono dei ruoli però che sono particolari, tipo il centrale difensivo. Ne va portato uno in più, così come va portato un centravanti in più. Mi è piaciuto come è arrivato Orsolini, col sorriso e la disponibilità. Berardi, ad esempio, aveva appena giocato un’amichevole e aveva un po’ di problemini. Si può tentare di fare al contrario: invece di convocarne tantissimi se ne convoca meno e si allertano 7-8 che verranno chiamati dovesse succedere qualcosa. E’ un’idea». Anche se, inevitabilmente, ogni scelta del ct (di qualsiasi ct) si porta dietro contrarietà.

Spalletti: "Sbaglieremo il meno possibile"

Già l’esclusione di Immobile, per esempio, ha fatto discutere: «Perché Immobile non c’era in campo? E ce ne sono anche altri fuori, come Scamacca o come Kean della Juve. Staremo attenti a sbagliare il meno possibile e staremo ancora più attenti». Una frase che si lega, e non solo idealmente, a quel «sarò ferocissimo nelle scelte per il bene dell’Italia» pronunciate alla vigilia della gara con l’Ucraina. Nella scelta dei 30 azzurri non ci saranno sconti per nessuno, ma è un fatto che il ct abbia nuovamente pronunciato il nome di due attaccanti sui evidentemente ha posizionato i riflettori: Scamacca e Kean, entrambi peraltro già nel giro azzurro.