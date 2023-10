Italia, Provedel e Zaccagni ko: Spalletti convoca Orsolini

Inizia il raduno della Nazionale italiana per le gare valide di qualificazione a Euro2024: gli azzurri giocheranno contro Malta (14 ottobre, Stadio 'San Nicola' di Bari) e Inghilterra (17 ottobre, Wembley Stadium). Ivan Provedel e Mattia Zaccagni non sono in grado di rispondere alla convocazione prevista per oggi. a causa dei traumi riportati con la Lazio durante la gara di campionato con l'Atalanta.