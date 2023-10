Spalletti: L'Italia deve stare a cuore a tutti, anche a Sarri. Su Kean...

COVERCIANO - Parla in conferenza stampa Luciano Spalletti nel primo giorno di raduno della Nazionale a Coverciano per prepararsi alle sfide delle qualificazioni ad Euro 2024 contro Malta ed Inghilterra. Il ct azzurro interviene sulle parole di Sarri che aveva dichiarato di preferire i giocatori a Formello al ritiro con l'Italia: "Sarri lo stimo perchè è uno di quelli che ha sentimento per questo sport, che ha amore, alla ricerca di cose nuove per dare slancio a prendere le cose migliori. Penso che abbia detto una cosa giusta, anche io quando ero nei club quando i giocatori andavano in Nazionale ero dispiaciuto, magari che tornavano infortunati. Il messaggio è che vogliamo mandarli indietro migliorati e che la maglia della Nazionale deve stare a cuore a tutti, anche a Sarri. L'Italia è al primo posto per importanza dalla quale tutti si può prendere cose per fare un calcio migliore. Il lavoro del club Italia va a braccetto, il mio tentativo è quello di trovare le soluzioni alle difficoltà".

Spalletti e le parole su Kean

Sull'attacco della Nazionale Spalletti spiega: "Immobile ci è giunta la comunicazione del medico della Lazio che aveva un problema di natura fisica e che non sapevano se avrebbe recuperato. Ho telefonato a Martusciello e Sarri che mi hanno risposto con disponibilità, dopo aver parlato con loro ho parlato con il calciatore e abbiamo tutti insiee contribuito alla conclusione che era meglio farlo restare a riposo. Non ha neppure giocato con l'Atalanta. Kean non so che comportamento abbia avuto precedentemente. Per me i miei calciatori sono creature speciali e li tratto da tali, però allo stesso tempo voglio risposte speciali, perchè qui non si viene a ridacchiare dietro a quello che si fa in campo". Poi aggiunge sull'attaccante bianconero: "Qui viene a stare sereni a divertirsi se possibile, un gioco che richiede serietà e professionalità e andando a fare delle ricerche. "Niente teste di cazzo", il libro degli All Blacks sarà il mio regalo di Natale. Se noi viviamo intensamente un rapporto poi ci rimarrà quando saremo in pensione, abbiamo usato il tempo in maniera corretta. Poi conta il risultato, dobbiamo trovarlo per arrivare al giorno dopo. Dobbiamo impegnarci e totalmente per il tempo che abbiamo a disposizione".