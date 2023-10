Chiesa assente all’allenamento Italia: colloqui con i medici di Juve e Nazionale

Primo allenamento degli azzurri oggi a Coverciano per preparare le gare di qualificazioni europee contro Malta e Inghilterra in programma sabato a Bari (già venduti 49.000 biglietti) e martedì 17 ottobre a Londra. Dopo la conferenza stampa del ct, gli azzurri si sono ritrovati sul campo d'allenamento, ma sono subito saltate agli occhi le assenze. All'appello mancavano solo Federico Chiesa, sottoposto in mattinata ad accertamenti dopo aver saltato il derby Juventus-Torino, e Giovanni Di Lorenzo uscito acciaccato ad una caviglia ieri sera dal match Napoli-Fiorentina. Entrambi hanno lavorato a parte.

Spalletti su Chiesa: "Da valutare"

Sull'attaccante bianconero, il ct Luciano Spalletti ha spiegato prima della seduta: "L'altra volta ci è successo che lo abbiamo mandato via e ha giocato. Secondo la società c'è pochissimo, poi conta lui. Vedrà le diagnosi, parlerà con i medici di Juve e Nazionale, lui risponderà e poi prenderemo la decisione se rimane o se va via. Fiducia con i club, noi vogliamo andare a sentire come la pensano, a valutare. La Juventus non è rimasta sorpresa da questa convocazione. Abbiamo fatto ulteriori approfondimenti, tanta stima tra i medici, oggi si valuta".