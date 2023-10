Bonaventura: "Italia, non ci credevo più, grazie Italiano! E Spalletti..."

Giacomo Bonaventura, tornato in azzurro dopo tre anni, è intervenuto oggi a Coverciano, dove la nazionale guidata da Luciano Spalletti sta preparando le due sfide contro Malta e Inghilterra, valevoli per il girone di qualificazione ad Euro 2024. Il centrocampista della Fiorentina ha parlato così del suo ritorno in azzurro: ""Mi sono messo in testa di fare bene, giorno dopo giorno. Di allenarmi, fare del mio meglio, cercare sempre di migliorare perché si può migliorare anche a 34 anni. Questo è ciò che ho in testa, fare bene e vivere giorno per giorno". Poi su Italiano e Spalletti ha dichiarato: "Da ciò che ho visto in questi giorni il modo di giocare del mister è simile a quello di Italiano. Poi ci sono dettagli, cose diverse, ma a grandi linee un po' si somigliano. Questo modo di giocare si può attuare con un centrocampo dinamico, c'è bisogno di pressare ma anche andare in area e fare gol. Stiamo lavorando col mister, ci sta facendo vedere diverse situazioni e crediamo di poter fare bene".