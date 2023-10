Ucraina-Italia, svelato lo stadio che ospiterà il match

Ogni punto sarà decisivo per staccare il pass per il prossimo Europeo nel 2024 in Germania e la sfida tra Ucraina e Italia potrebbe valere molto. Si giocherà il 20 di novembre e chiuderà il girone di entrambe le nazionali. Ad ospitare la partita sarà la BayArena, stadio del Bayer Leverkusen . Attualmente le due squadre si trovano a pari punti in classifica anche se gli azzurri hanno una partita in meno. I gialloblù, così come l'Italia, sono ripartiti con un nuovo commissario tecnico , quel Sergej Rebrov che negli anni '90 faceva sognare in coppia con Shevchenko.

La BayArena apre le porte a Ucraina-Italia

"Siamo felici di poter inviare un messaggio, per quanto piccolo, di solidarietà con il nostro sostegno", ha dichiarato Fernando Carro, Ceo del club tedesco. "Per tanti ucraini che hanno trovato in Renania la loro seconda casa, questa partita alla BayArena è una grande occasione per tifare da vicino la propria nazionale, così come per i numerosi italiani che vivono nella nostra regione. Speriamo - ha aggiunto - in una pacifica e ovviamente emozionante festa del calcio". Prima dell'invasione russa, l'Ucraina disputava le gare interne all'NSK Olimpiyskiy di Kiev, mentre dal marzo 2022 in avanti è stata quasi sempre la Polonia ad ospitarla. Contro Malta, lo stadio di Trnava, in Slovacchia, ha aperto le porte alla Nazionale di Rebrov. Per l'ultima sfida del girone sarà invece il turno della Germania.