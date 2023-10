Acerbi: "L'Italia è un onore. Fagioli? Non spetta a me giudicare"

Dopo Bonaventura, oggi è il turno di Francesco Acerbi che si è presentato in conferenza stampa a Coverciano per parlare della gara di sabato sera 14 ottobre dell'Italia contro Malta, di scena sul prato del San Nicola di Bari. Il difensore azzurro ha dichiarato: "Quando indossi la maglia dell'Italia è sempre un onore e un privilegio. Rappresentiamo una Nazione intera e il comportamento deve essere esemplare per rispetto di noi stessi ma anche dei compagni, dello staff e della Nazione. Questo è quello che vuole il mister ed è giusto. L'aria qui è serena e siamo qui per eseguire quello che ci dice". Poi sul discorso infortuni ha ammesso: "I club ma anche noi vogliamo evitare di farci male. Venire in Nazionale è qualcosa che tutti sognano, non deve essere una cosa in più ma bisogna aspirare a qualcosa che va oltre. Un dolorino si può sopportare. Se uno ha paura è meglio non convocarlo, dipende anche da carattere, se uno ha paura ha più possibilità di farsi male".