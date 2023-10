Chiesa, Juve in allarme: lascia l'Italia, out anche per l'Inghilterra!

COVERCIANO - Dopo il ritorno a casa di Zaniolo e Tonali, finiti tra gli indagati nel caso scommesse partito dal caso Fagioli, continua a piove sul bagnato per il ct della Nazionale Luciano Spalletti in vista del doppio appuntamento con Malta e Inghilterra per le qualificazioni a Euro 2024. Dopo l'allenamento di rifinitura di questa mattina, a cui ha preso parte anche Stephan El Shaarawy, Federico Chiesa farà rientro al club di appartenenza non essendo in grado di recuperare per la partita di martedì a Wembley. Lo rende noto la Figc, spiegando anche che Mattia Zaccagni non partirà in direzione del capoluogo pugliese e resterà al Centro Tecnico Federale, dove proseguirà ad allenarsi con uno staff dedicato. L'attaccante della Lazio, pertanto, salterà la gara contro Malta mentre si nutre qualche speranza di averlo per l'Inghilterra. Intanto stasera nella consueta conferenza stampa della vigilia prenderanno parte il Ct e il capitano Gianluigi Donnarumma.