Diretta Italia-Malta ore 20,45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BARI - "Non si può rimanere incastrati in questa situazione qua, dobbiamo andare oltre", Luciano Spalletti ha presentato così in conferenza stampa la sfida che attende la sua Italia a Bari contro Malta. In un ritiro segnato dal calcio scommesse e dall'intervento delle forze dell'ordine a Coverciano per ascoltare la versione dei fatti di Zaniolo e Tonali, gli azzurri del ct toscano hanno preparato nel dettaglio la delicata sfida contro gli uomini di Marcolini. 53 700 spettatori, un San Nicola tutto esaurito per spingere la Nazionale oltre le difficoltà e verso l'Europeo di Germania che passa proprio attraverso la prestazione contro il fanalino di coda del gruppo C. Una gara che permetterà a Spalletti di scegliere un undici in vista anche dell'impegno di Wembley contro l'Inghilterra: spazio a Bonaventura a centrocampo con Mancini in difesa al fianco di Bastoni, tridente affidato a Berardi, Raspadori e Kean.