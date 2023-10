Inghilterra-Italia, scelto l'arbitro: il precedente evoca brutti ricordi

Precedenti alla mano, via ai debiti scongiuri. Sarà l'arbitro francese Clement Turpin e dirigere Inghilterra-Italia, in programma martedì prossimo nel tempio del calcio, lo stadio di Wembley, valida per l'ottava giornata delle qualificazioni a Euro 2024 (gruppo C). A coadiuvare Turpin saranno gli assistenti Nicolas Danos, Erwan Finjean. Quarto ufficiale Ruddy Buquet. Arbitri francesi anche in sala VAR: Jerome Brisard e Pierre Gaillouste. Nel contempo sarà tutto belga il gruppo arbitrale che, sempre martedì, al "Druso" di Bolzano, dirigerà la partita tra le nazionali Under 21 di Italia e Norvegia per le qualificazioni agli Europei del 2025: il direttore di gara sarà Jonathan Lardot, gli assistenti Florian Lemaire e Quentin Blaise, il quarto ufficiale Bert Put.