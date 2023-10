Spalletti 'scopre' Udogie nella Wembley di Vialli e Mancini: "Ha tutto"

Luciano Spalletti punta l' Inghilterra . Il ct dell' Italia ha parlato a Sky Sport alla vigilia del match a Wembley : "Sono felicissimo, felicissimo. Vado a giocare una partita nello stadio in cui sono iniziati tutti i miei sogni fino ad arrivarci".

Inghilterra-Italia, Spalletti: "Una sfida in cui superare i propri limiti"

Spalletti ha aggiunto: "Spesso cerchiamo la definizione di calciatore internazionale. Il calciatore internazionale vede in questa partita quella della qualificazionem senza andare a guardare le partite successive. Chi, invece, arriva pensando che poi andremo a giocarcela all’ultima partita non è un calciatore forte e di caratura internazionale. Sappiamo quale sia la loro storia e la loro forza. Giochiamo nel loro stadio. Questa è la partita in cui ti senti felice di superare i limiti che tutti ti mettono davanti. Questo è avere personalità, superare tutto ciò che si mette davanti fra te e l’obiettivo. Capiremo se siamo una squadra tosta se riusciremo a superare l’obiettivo senza andare a quello successivo".

Si torna nello stadio dove l'Italia trionfò nel 2021: "Una vittoria che resterà nella storia della Nazionale, come l'abbraccio fra Vialli e Mancini".