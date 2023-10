Tomori fuori da Inghilterra-Italia! Clamorosa scelta di Southgate

Fikayo Tomori ed Eddie Nketiah sono stati esclusi dall'elenco dei convocati di Gareth Southgate in vista di Inghilterra-Italia, valida per l'ottava giornata del gruppo C delle qualificazioni a Euro 2024. Il difensore del Milan e l'attaccante dell'Arsenal dopo essere stati protagonisti dell'amichevole contro l'Australia assisteranno alla sfida dalla tribuna di Wembley. A riferirlo è SkySports, che puntualizza che si tratta di una decisione di natura tecnica. Nessun problema fisico per entrambi i giocatori. Tomori sarà, dunque, regolarmente a disposizione per Milan-Juventus in programma domenica 22 ottobre alle 20:45.