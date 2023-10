Spalletti: "I gol presi in contropiede? Succede se si fa un calcio europeo"

"Secondo me abbiamo fatto una partita con delle intenzioni giuste, troppo spesso siamo condizionati da quello che è il risultato. Ma deve essere una cosa normale subire delle ripartenze se si vuole fare un calcio europeo e fisico, al livello di quello dei club e delle nazioni che insegnano come stare in campo". Così il ct dell'Italia, Luciano Spalletti, ai microfoni della Rai dopo la sconfitta con gli inglesi a Wembley.