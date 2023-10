Spalletti, Abodi non fa sconti: “Niente Nazionale per gli scommettitori”

Il ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi, è stato mica tanto mansueto, ieri, intervenendo alla trasmissione “Un giorno da pecora”. O meglio, sia pur pacato nei modi, nella sostanza c’è andato giù bello pesante nei confronti di quei calciatori che sono risultati (o che in futuro risulteranno) coinvolti in pratiche di scommesse illecite. «Ho parlato di alto tradimento, sì. Anche perché in questi giorni ho colto parte di molti appassionati, tifosi la sensazione di essere stati traditi, una sensazione di disorientamento per ciò che è accaduto. Un calciatore ai massimi livelli, pensa di essere in un mondo a parte. Inizia a scommettere facendo finta di non sapere che è vietato». E dunque... «La Nazionale dovrebbe dare un ulteriore senso di responsabilità. Non è un caso che a tutti gli azzurri, dai più piccoli delle giovanili fino alla massima serie, vengano fatti corsi di formazione per ricordare i doveri. Peraltro anche quello che un giocatore fa fuori dal campo diventa un punto di riferimento, ecco perché parlo di alto tradimento dei sentimenti. Diventa una questione morale più che legale».