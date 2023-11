Italia, non solo Lazzari: Spalletti convoca anche Biraghi

Non solo Manuel Lazzari . Luciano Spalletti ha convocato anche Cristiano Biraghi per le gare a Milano contro la Macedonia del Nord (17 novembre) e a Leverkusen contro l' Ucraina (20 novembre), le ultime due partite valide per le qualificazioni a Euro 2024 .

Italia, Biraghi e Lazzari: al posto di chi sono stati convocati

Il capitano della Fiorentina prenderà parte alla sessione di allenamento di questa mattina. L'arrivo del difensore biancoceleste è atteso per la tarda mattinata. Lazzari e Biraghi sono stati chiamati per sopperire ai forfait di Toloi e Calabria. Due rinforzi per completare la rosa dei convocati e incamminarsi verso le partite decisive per staccare il pass per la competizione continentale vinta dagli azzurri nell'ultima edizione, quella del 2021.