Italia, allarme difesa: Bastoni, problema al polpaccio. Juve-Inter a rischio?

Brutte notizie per l'Italia nell'allenamento odierno in vista delle gare della Nazionale contro Macedonia e Ucraina in programma rispettivamente il 17 e il 20 novembre. Ma anche per l'Inter in previsione del derby d'Italia in campionato contro la Juventus, in programma domenica 26 novembre. Alessandro Bastoni ha infatti sospeso in anticipo l'allenamento di oggi a Coverciano, accusando un affaticamento muscolare al polpaccio destro, e verrà sottoposto ad accertamenti domani in mattinata. Lo ha reso noto la Federcalcio.