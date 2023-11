Chiesa e Italia, obiettivo qualificazione: "Che Nazionale sta nascendo"

FIRENZE - " Quando sei un calciatore della Nazionale hai grandissime responsabilità . Rappresentiamo sessanta milioni di italiani e domani ci giochiamo una partita fondamentale per la qualificazione". Sono le parole, ai microfoni di Sky Sport, dell'esterno offensivo della Juventus Federico Chiesa in vista dell'impegno, fondamentale per l'accesso a Euro2024 della Nazionale italiana, all'Olimpico contro la Macedonia del Nord : " Io sono veramente felice di essere qua . Purtroppo non ho partecipato alle partite precedenti per infortunio, ma oggi sono veramente felice di essere con la squadra, di dare una mano alla squadra e di scendere in campo domani per dare una mano alla squadra".

"Siamo l'Italia, non possiamo fallire"

"Che Italia sta nascendo? Tanti sono nuovi, però abbiamo anche un bel gruppo di giocatori che ha fatto parte della vittoria dell'Europeo, quindi c'è un ottimo mix. I giocatori ci sono, il talento c'è, però dobbiamo dimostrarlo in campo e dobbiamo dimostrarlo domani raggiungendo la qualificazione, sennò stiamo qua a parlare del nulla. Noi dobbiamo qualificarci, perché siamo l'Italia. C'è ovviamente la possibilità di questo fallimento, come c'è stato il fallimento di non andare al Mondiale e ci siamo presi tutti le nostre responsabilità", prosegue Chiesa.

Su Spalletti

"Cosa è cambiato con Spalletti in campo? Per un esterno le indicazioni sono sempre quelle, soprattutto in Europa servono per l'uno contro uno, per la superiorità numerica. Cambia qualcosa a centrocampo, ma a livello di esterni e di punta i movimenti sono quelli. Il mister chiede tanto, speriamo domani di farlo vedere in campo. Domani può chiudersi un cerchio? Io mi sento bene. Purtroppo lo scorso ritiro mi sono portato dietro questa piccola lesione che non mi ha permesso di allenarmi per 10-12 giorni, ma ora sono tornato in forma. Domani possono chiudersi tanti cerchi ma dipende da noi, nessuno ci regalerà nulla", conclude Chiesa.