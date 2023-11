Chiesa paragonato a Sinner da Spalletti: “Lo ringrazio ma…”

“Dobbiamo impegnarci al massimo, dobbiamo vincere, abbiamo questa grande responsabilità di giocare bene e raggiungere il risultato, l’Italia deve andare a giocare l’Europeo, Mi aspetto una partita tosta, della Macedonia abbiamo brutti ricordi, le partite in campo internazionale sono tutte difficili”. Così l’attaccante della Nazionale, Federico Chiesa , in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro la Macedonia del Nord valida per Euro 2024 . “Anche questa è una sorta di playoff, anche qui abbiamo due gare, però sicuramente l’aspetto delle responsabilità e delle emozioni ricorda qualcosa di Palermo, ma giocheremo all’Olimoico che fa sempre piacere”, ha aggiunto. “Il ct mi ha paragonato a Sinner ? Lo ringrazio ma questo lo devo dimostrare domani. Speriamo di fare una grande prestazione, nei singoli e di squadra. Mi aspetto tanta voglia di far bene da parte di tutti e grande incitamento. Domani ci giochiamo una partita fondamentale. Abbiamo la responsabilità di doverci qualificare e mi aspetto grande carica”, ha aggiunto.

"Quando sei un calciatore della Nazionale hai grandissime responsabilità. Rappresentiamo sessanta milioni di italiani e domani ci giochiamo una partita fondamentale per la qualificazione - aveva dichiarato in precedenza a Sky Sport -Io sono veramente felice di essere qua. Purtroppo non ho partecipato alle partite precedenti per infortunio, ma oggi sono veramente felice di essere con la squadra, di dare una mano alla squadra e di scendere in campo domani per dare una mano alla squadra".