Spalletti: "Chiesa un riferimento per l'Italia, ha grande personalità"

A Sky Sport, il ct ha parlato alla vigilia di Italia-Macedonia del Nord , valida per la penultima giornata delle qualificazioni a Euro 2024 (gruppo C) , in programma al "Meazza" di Milano con calcio d'inizio alle 20:45 : "Serve un'Italia all'altezza della sua storia, con una modernità di gioco che deve esibire nel calcio internazionale. Serve un'Italia con caratteri forti, con calciatori che sanno affrontare queste situazioni. Dobbiamo far vedere in che posizione siamo nel nostro mondo, portare avanti l'idea di calcio dell'Italia perchè giochiamo per la nostra nazione e dobbiamo essere disposti a tutto".

Spalletti: "L'Italia può fare dei balzi più che dei passi in avanti"

Tutta la carica del tecnico di Certaldo: "Siamo dei professionisti che devono far parlare della propria storia attraverso queste partite. Attraverso questi risultati che ci costruiamo l'immagine che avremo nel mondo. Ci siamo preparati benissimo, abbiamo a disposizione una buonissima squadra che ha le potenzialità per fare non dei passi ma dei balzi in avanti. Ci apprestiamo fiduciosi a giocare una partita in cui abbiamo la necessità di fare risultato come nelle precedenti. In Macedonia, per esempio, ma quella vittoria non avrebbe cambiato il percorso delle prossime due partite. Siamo abituati a giocare queste gare".