Chiesa, attimi di tensione all’Olimpico: colpo al ginocchio in Italia-Macedonia

Paura per Federico Chiesa all’inizio di Italia-Macedonia del Nord, sfida valida per le qualificazioni ai prossimi Europei. L’esterno della Juventus è stato abbattuto da Dimoski, che nel tentativo di contrastarlo è andato dritto sul ginocchio destro del bianconero. Un paio di minuti a terra con il pronto intervento (con tanto di ghiaccio) dello staff sanitario azzurro e il rientro in campo.