Spalletti, Chiesa, il motore e la scocca: “Ma che paura all’inizio”

ROMA - L'Italia batte per 5-2 la Macedonia del Nord e si giocherà la qualificazione ai prossimi Europei contro l'Ucraina lunedì. Il Ct Luciano Spalletti ha commentato ai microfoni della Rai il successo ottenuto all'Olimpico di Roma: "L'Italia ha fatto bene la partita per tutti i novanta minuti di gioco. A volte succede, quando sembra che il risultato sia acquisito, di abbassarci un po' e di lottare meno sulla palla. La casualità del secondo gol poteva incasinarci a livello psicologico ma va messa in risalto la reazione. Cinque gol? Abbiamo la qualità di arrivare davanti alla porta. Quello di oggi è un passo in avanti notevole".