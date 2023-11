Qualificazioni Europei, Italia U19 ko: la Svizzera vola al primo posto

Sono iniziate le qualificazioni per gli Europei U19 che si terranno la prossima estate in Irlanda del Nord . L' Italia , dopo aver vinto la passata edizione, ha tutta l'intenzione di difendere strenuamente il titolo. Prima però sarà necessario ottenere il pass nel girone di qualificazione: dopo la strabiliante vittoria contro il Liechtenstein per 7-0 , gli azzurrini inciampano contro la Svizzera .

Italia U19 ko con la Svizzera

I ragazzi di Bernardo Corradi cadono di misura e complicano inevitabilmente il percorso nel girone. A stendere gli azzurrini ci pensa una rete siglata da Ligue al 67', esattamente 3' dopo il suo ingresso in campo. Dal gol subito in poi il gioco è stato spesso interrotto da numerosi falli, con diversi cartellini gialli sventolati. Il forcing finale da parte dei detentori del titolo non è servito per trovare almeno il pareggio: la Svizzera si porta così a 6 punti, a punteggio pieno e in vetta nel raggruppamento D. L'Italia resta ferma a 3 punti: il prossimo match contro la Svezia, fissato per martedì alle ore 18, sarà dunque fondamentale per garantirsi la qualificazione agli Europei della prossima estate.