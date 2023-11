Italia U18, solo 2-2 con la Romania. Franceschini: "Alziamo l'asticella"

L'Italia U18 è scesa in campo per il secondo test match contro i pari età della Romania. A distanza di pochi giorni dal primo, il Ct Daniele Franceschini ha rivoluzionato la formazione di partenza per permettere anche a chi ha giocato meno nella scorsa partita di accumulare minuti con la maglia azzurra. L'ultimo test del 2023 per gli azzurrini è terminato con un pareggio per 2-2 allo stadio Concordia a Chiajna. In campo dal primo minuto anche il difensore centralle della Juve, Bassino.