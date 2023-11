Ucraina, ct Rebrov: "Ho studiato l'Italia. Chi vorrei? Nessuno". Su Ceferin...

Dentro o fuori. Nella gara tra Ucraina e Italia non esistono mezze misure, almeno per la formazione allenata dal Ct Rebrov. Gli ucraini a Leverkusen avranno un solo risultato utile, ovvero la vittoria per provare a ribaltare i favori dei pronostici degli azzurri . Una gara importante soprattutto per Spalletti e i suoi ragazzi perché con un vittoria potrebbero cambiare anche gli scenari per la fascia da cui si partirà nel sorteggio. Al di là di questo ha parlato in conferenza stampa proprio il Ct dell'Ucraina.

Ucraina-Italia, conferenza Rebrov

Il Ct dell'Ucraina, Serhij Rebrov, ha parlato in conferenza stampa analizzando alla vigilia la gara con l'Italia: "L'abbiamo studiata contro la Macedonia, ma domani sarà diversa. Possono fare una partita difensiva oppure offensiva, hanno grande intensità e diversi buoni marcatori. Dovremo fare la miglior gara possibile e per questo abbiamo esaminato diverse tattiche". Sulla condizione mentale del gruppo: "L'atmosfera che c'è mi piace, c'è grande responsabilità e c'è sicurezza". Poi sulle parole di Ceferin: "Italia agli Europei? Non possiamo pensare a queste cose, ma dobbiamo essere pronti a scendere in campo senza essere influenzati da quello che si dice all'esterno". Sul momento del Paese: "Stiamo vivendo un momento difficile e vogliamo regalare una gioia alla nostra gente. Non servono motivazioni extra per partite di questo tipo". Poi in chiusura sui giocatori dell'Italia: "Sono un'ottima squadra ma non voglio nessuno di loro, mi tengo i miei".