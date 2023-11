Diretta Ucraina-Italia ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Nell'ultima giornata delle qualificazioni ai prossimi Europei di calcio, l'Italia è impegnata sul prato della BayArena di Leverkusen ospite dell'Ucraina, costretta a giocare in campo neutro. Gli azzurri hanno due risultati su tre per strappare il biglietto per Euro 2024: infatti alla compagine di Spalletti basterebbe anche un pari, avendo già vinto lo scontro diretto nella gara di andata (grazie alla doppietta di Frattesi) e vantando anche una migliore differenza reti. Ieri in conferenza stampa, Spalletti ha analizzato la gara di questa sera: "I ragazzi stanno bene, li ho tutti a disposizione e ho l’imbarazzo della scelta. Ho qualità da tutte le parti e potenzialità importanti. Andiamo in Germania con la certezza che è una partita in cui possiamo fare risultato. Sono rientrati dentro il gruppo giocatori come Chiesa, che sanno fare la differenza, e abbiamo conosciuto degli elementi nuovi che possono essere dei punti di forza per il futuro di questa Nazionale. L’atteggiamento deve essere quello di giocare la partita per come si è parlato e per come ci siamo allenati, non solo in questa settimana, ma dalla prima volta che ci siamo conosciuti con tutti i nostri campioni". A differenza degli azzurri, l'Ucraina è costretta a vincere, come fatto nelle ultime due gare del girone contro Macedonia del Nord e Malta.