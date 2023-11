Berardi salta Ucraina-Italia! Spalletti taglia anche uno juventino: i convocati

"Andiamo in Germania con la certezza che è una partita in cui possiamo fare risultato". Luciano Spalletti non ci ha girato attorno in conferenza stampa alla vigilia di una sfida importante come quella contro l'Ucraina. Un match da dentro o fuori perché in palio c'è la qualificazione ai prossimi Europei, di cui noi siamo detentori del titolo, ma anche la fascia da cui gli azzzurri partiranno per il sorteggio. Due risultati su tre, ma un successo è vitale per non rischiare di finire nell'ultima fascia e quindi avere poi un girone di ferro in Germania nel 2024. E porprio a Leverkusen, questa sera, l'Italia dovrà dimostrare di avere qualità e potenzialità importanti come ha sottolineato il Ct. In vista della partita l'ex tecnico del Napoli ha diramato la lista dei convocati con alcune esclusioni a sorpresa.