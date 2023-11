Chiesa, partita super in Ucraina-Italia: esce stremato dopo un fallaccio

LEVERKUSEN (Germania) - Anche se non è riuscito ad andare a segno Federico Chiesa si è confermato ancora tra i migliori in campo dell'Italia di Luciano Spalletti impegnata a Leverkusen contro l'Ucraina nello spareggio per staccare il pass ai prossimi Europei. Il giocatore della Juventus ha giocato una partita a 360° tra attacco e difesa creando sempre azioni pericolose nell'area degli avversari oltre al grande sacrificio in fase di rientro e ripartenza. A 10 minuti dal 90' l'ex Fiorentina però ha iniziato ad accusare la stanchezza oltre ai tanti duri falli subiti come quello all'81' di Konoplya (al quale Chiesa non ha stretto la mano per le scuse visto che per tutta la partita l'ucraino non si è risparmiato). Vista la situazione il Ct ha deciso di sostituire Chiesa con un altro giocatore bianconero, Moise Kean, che alla prima palla ha provato la conclusione in porta (ribattuta).