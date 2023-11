Spalletti: "Italia, adesso viene il bello". Frattesi: "Rigore? Non lo tocca"

L'Italia si qualifica senza passare dai playoff ai prossimi Europei. Gli Azzurri hanno pareggiato 0-0 contro l'Ucraina, e al termine della sfida Spalletti si è presentato ai microfoni per commentare la prestazione della sua squadra: "È uscita una partita sporca e fisica dove la squadra ha fatto quello che doveva fare mantenendola in equilibrio fino al fischio finale. I 10 che avevano già vinto l’Europeo dovevano dimostrare che non l’avevano vinto per caso. Quelli nuovi dovevano annusare cosa vuol dire avere la possibilità di vincere un titolo e riportare un titolo al popolo italiano. Nel primo tempo abbiamo strameritato di passare in vantaggio più volte".