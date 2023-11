L’Italia fa scuola, l’incredibile dato a Euro 2024: è record

L'Italia certifica la sua presenza ai prossimi campionati europei. Fondamentale per strappare il pass ad Euro 2024 il pareggio contro l'Ucraina, anche se nel day after a far discutere è soprattutto l'intervento di Cristante su Mudryk. Dunque Luciano Spalletti, da poco commissario tecnico della nazionale, guiderà gli azzurri alla competizione in Germania. Ma l'allenatore di Certaldo non sarà l'unico italiano a guidare una squadra al prossimo Europeo.