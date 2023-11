Faticanti e Bonfanti piegano il Portogallo: Italia U20 in vetta

Da Ta'Qali a Sassuolo, 128 giorni è stata di nuovo Italia-Portogallo. Stavolta allo Stadio Ricci hanno giocato a livello di U20 , ma diversi ragazzi tra le due selezioni erano gli stessi che si sono affrontati nella finalissima all'Europeo U19, conquistato dagli azzurri con la rete di Kayode. Il risultato ha premiato ancora una volta la formazione allenata dal Ct Bollini, seconda vittoria dopo quella contro l' Inghilterra firmata dalla doppietta di Hasa e il tris di Missori , grazie al 2 a 1 finale. Un match molto equilibrato ma che è stato giocato con attenzione dall' Italia dal primo all'ultimo minuto. Una sola sbavatura che è costata la rete lusitana, per il resto tante occasioni per rendere ancora più ampio il punteggio.

Italia U20-Portogallo, la partita

Il successo ha fatto salire l'Italia U20 al primo posto dell'Elite League con tredici punti. Un rullino di marcia davvero importante per gli azzurri che hanno centrato la quarta sinfonia consecutiva dimostrando di essere una formazione con talenti interessanti. Al Ricci di Sassuolo è stato un botta e risposta nella prima frazione: Faticanti prima ha trovato una fortunosa deviazione per il vantaggio poi è stato bravo Meireles ad approfittare della disattenzione difensiva della formazione di Bollini. Nella ripresa il match è rimasto in equilibrio fino alle fine, ma Bonfanti è stato lesto a ribadire in rete la respinta corta Fernandes dopo il rigore sbagliato da Hasa. Al triplice fischio è scattata la festa azzurra con un'altra vittoria in pochi mesi ai danni del Portogallo.