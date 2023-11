Bravo Spalletti, giù le mani dall’Italia che s'è meritata l’Europeo

Che Luciano Spalletti sia il ct ideale è assodato. Nei primi 81 giorni della sua gestione è riuscito a portare l'Italia agli Europei, qualificandola direttamente a Germania 2024 ed evitando le forche caudine dei playoff. Un'impresa assolutamente non scontata a Ferragosto, quando le clamorose dimissioni di Mancini avevano precipitato la Nazionale in una situazione molto delicata, a forte rischio di eliminazione. Merito di Gravina avere risolto rapidamente la crisi, ingaggiando il tecnico campione d'Italia che, subito, ha imposto il suo stile, modello una carezza nel pugno e i suoi metodi di lavoro; ha serrato i ranghi e ha tagliato il primo traguardo. La stima nei confronti del selezionatore è cresciuta di pari passo alla resilienza con la quale ha affrontato gli ostacoli disseminati sul suo cammino, il più arduo dei quali si è rivelato l'emergenza infortuni che, alla vigilia del ritorno con la Macedonia del Nord, l'aveva visto contare undici indisponibili oltre allo squalificato Di Lorenzo. Per non dire delle regole comportamentali dettate ai convocati ("Qui niente teste di cactus. Voglio vedere gente che in campo si sbatte con voglia, non che ondeggia con le cuffie come un ebete in giro per Coverciano. Chi non ha questi requisiti ,con me non avrà più possibilità di esistere calcisticamente; magari la sua carriera continuerà, ma non con me").