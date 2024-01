Italia a Euro 2024, il quartier generale nel mezzo della "foresta di ferro"

Iserlohn , città della Renania Settentrionale-Vestfalia, sarà il quartier generale dell' Italia in Germania durante Euro2024 . Gli azzurri alloggeranno all’Hotel VierJahreszeiten, si alleneranno presso l’Hemberg-Stadion e raggiungeranno agevolmente le città che ospitano i primi due impegni dellla selezione guidata da Spalletti : Dortmund (che dista 30 km circa) per la sfida contro l'Albania il 15 giugno e Gelsenkirchen (a 70 km circa) per la partita contro la Spagna il 20 giugno.

Il comunicato ufficiale della FIGC

Lo ha annunciato la FIGC sul sito ufficiale: "La scelta della FIGC è ricaduta su Iserlohn anche per l’entusiasmo e il calore manifestati dalle istituzioni cittadine e dalla comunità locale, pronte a vivere questa entusiasmante avventura al fianco della Nazionale. Gli Azzurri arriveranno a Iserlohn il 10 giugno, 5 giorni prima della gara con l’Albania (15 giugno, ore 21) che aprirà il cammino nel torneo continentale dei Campioni d’Europa in carica. Proprio oggi è iniziato un primo sopralluogo nella cittadina da parte dello staff della FIGC, durante il quale verranno definiti i prossimi interventi nel centro di allenamento e verrà individuata l’area dove sorgerà Casa Azzurri, luogo di aggregazione per tutti i tifosi della Nazionale nonché prezioso punto di riferimento per gli ospiti accreditati, e il Media Center annesso, dove si svolgeranno le attività media quotidiane della Nazionale".