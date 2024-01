Peroni torna in campo con le Nazionali italiane di calcio

Continua la partnership tra Birra Peroni e gli Azzurri. La FIGC ha ufficializzato il nuovo acccordo pluriennale con la compagnia di Vigevano, per la sponorizzazione - lanciata per la prima volta negli anni Novanta - delle nazionali maschili e femminili di calcio, calcio a 5 e beach soccer. Il brand debutterà in occasione dei prossimi Europei che avranno luogo in Germania a partire dal 14 giugno 2024.

Nel comunicato si legge: "La birra italiana per eccellenza sarà così di nuovo al fianco di tutte le Squadre Azzurre, maschili, femminili, futsal e beach soccer, nelle competizioni internazionali dei prossimi anni, a cominciare dai prossimi Europei in programma tra giugno e luglio in Germania. Facendo leva sui valori positivi dello sport e la passione viscerale che lega gli italiani alla Nazionale, in linea con lo spirito del brand, la collaborazione si propone come un potente strumento di promozione di un messaggio di unione, perché “Se Ci Unisce è Peroni”. Un messaggio che oggi si arricchisce del significato ancora più profondo di inclusione e superamento degli stereotipi grazie proprio alla scelta di rinnovare la collaborazione anche con le Nazionali femminili, per un calcio senza distinzioni".