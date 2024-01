Castellani, la leggenda dell'Empoli morta a Mauthausen

I gol per la gloria eterna sono stati 61, i gradini per il martirio 186. Erano quelli della cava del campo di concentramento di Mauthausen, in Austria, tagliati col piccone nell’argilla e nella roccia, tenuti da tondelli di legno, diversi in altezza e larghezza, per fiaccare il fisico, lo spirito e l’anima dei deportati. Lì l’11 agosto 1944 è morto Carlo Castellani , sfiancato dalla dissenteria, dalle umiliazioni, dal degrado umano e anche dall’ostilità dei prigionieri di altre nazionalità. Era nato il 15 gennaio 1909 a Montelupo Fiorentino, il padre David, socialista turatiano, aveva una segheria e non prese la tessera del fascio dopo l’avvento di Mussolini. All’ Empoli ci arriva a diciassette anni, nel 1926, quando ancora non esisteva il girone unico e il calcio italiano era solo all’inizio del professionismo, nato proprio in quell’anno con la Carta di Viareggio. Oggi sarebbe stato definito un crack, perché il club vince il girone A della divisione regionale, viene ammesso alle finali Interregionali e grazie al quarto posto conquistato nel girone G è promosso nel girone Nord della Seconda divisione, che all’epoca era la Terza serie. In quella prima stagione, sotto la guida dell’ungherese Károly Fatter , segna 16 reti in 18 partite. Nel 1928-29 contribuisce a un’altra promozione della squadra toscana con 22 reti in 22 match e contro il San Giorgio Pistoia – 6 gennaio 1929 – ne fa addirittura 5.

Castellani, il record

«Se avesse giocato ai giorni nostri sarebbe stato uno dei numeri uno – racconta Carla, la nipote che porta il nome del nonno, come suo fratello –. Era veramente bravo, con una grandissima passione per il calcio, era nato con il pallone attaccato ai piedi. Mio padre mi ha sempre raccontato che quando andava a scuola a Empoli, dagli Scolopi, scavalcava la rete e scappava per andare a giocare a calcio». Nel 1933 passa al Viareggio in B: un campionato, un gol, 13 match. Torna così alla squadra del cuore per una nuova promozione e ancora qualche rete da segnare. Ma sono stagioni complicate, nel 1935-36 la squadra deve ritirarsi dal campionato perché molti calciatori sono stati richiamati sotto le armi per la guerra d’Etiopia e le conseguenti sanzioni economiche all’Italia da parte della Società delle Nazioni. Ribattezzata nel 1931 come Associazione Sportiva Fascista Empoli riparte come Dopolavoro Empolese (anzi Dopolavoro Interaziendale Italo Gambacciani, dal nome di un fascista sedicenne ucciso nel 1921 negli scontri tra squadristi e milizie rosse), alla fine mette insieme 13 reti (altre fonti dicono 12) in 68 partite. Per moltissimi anni è stato il cannoniere principe dell’Empoli dall’alto dei suoi 61 gol, superato quasi un secolo dopo da Massimo Maccarone e Francesco Tavano.

I rastrellamenti

Lasciato il calcio Carlo Castellani inizia una vita normale, con la moglie, Irma Marradi, e i figli Carla e Franco, normale per un’Italia che di lì a poco sarebbe entrata in guerra. Nel 1944, però, le colline della Valdelsa avevano registrato i primi episodi di resistenza armata e per il 3 marzo di quell’anno il CLN indisse lo sciopero generale per legare la classe operaia al movimento resistenziale, sciopero che nell’empolese fu rinviato di un giorno. Adolf Hitler ordinò di rastrellare il 20% degli scioperanti per deportarli nei campi di concentramento. I fascisti stilarono le liste e nella notte tra il 7 e l’8 marzo presero Carlo e altri 110 empolesi. Casa per casa, molti furono rassicurati sull’immediato rilascio e alcuno oppose resistenza all’arresto. Era quasi l’alba e alla lista mancava solo il socialista David Castellani che era malato, così Carlo si offrì di andare al posto suo, tranquillizzato anche dalla vista di un vecchio amico tra i fascisti. Furono portati direttamente a Firenze e qualcuno suggerì di scappare, Carlo, veloce e atletico, forse ce l’avrebbe fatta, ma con tutti gli altri raggiunse il binario numero 6 di Santa Maria Novella per salire sui convogli piombati e partire per Mauthausen.

L’importanza della memoria

«Mio padre (Franco, ndr) aveva sei anni quando hanno portato via il nonno. Sì, fu un amico di famiglia che frequentava spesso casa nostra. Nessuno sapeva a cosa sarebbe andato incontro, nessuno parlava dei campi di concentramento», ricorda Carla, nata il 27 gennaio 1965 a Montelupo Fiorentino, oggi fisioterapista al Centro IRCCS “Don Gnocchi” di Firenze. «La memoria – continua Carla – dovrebbe servire per ricordare queste drammatiche vicende che hanno colpito milioni di persone e portarla con sé, come un bagaglio ‘positivo’. Con mio padre e i miei tre figli parliamo spesso del nonno, anche se è una storia dolorosa. Dobbiamo farne tesoro, nella speranza che non accadano più certe cose, anche se le guerre continuano a ferire l’umanità e l’uomo continua a inseguire la conquista del potere e la supremazia sul prossimo». Il calcio in quegli anni era un mestiere che non serviva a pagare le bollette e si narra che grazie all’attività del padre Carlo pagasse spesso le trasferte in treno ai compagni di squadra: «Proprio così, non guadagnavano una lira e visto che noi, grazie al bisnonno, avevamo qualche possibilità, Carlo metteva a disposizione un po’ di soldi per andare a giocare in trasferta. Tanto che a un certo punto, con una moglie e due figli, ha dovuto smettere prendendo le redini dell’azienda di famiglia, il padre era diventato anziano quindi toccava a lui, che era nel pieno della gioventù».

Il lascito alla future generazioni

La vera, grande, preoccupazione di Carla è che la memoria si affievolisca, che un giorno, quando non ci saranno più i testimoni oculari, nessuno ricordi “se questo è un uomo”: «Il mio babbo ha 86 anni, è uno degli ultimi testimoni rimasti, dopo potrei prenderne il testimone, ma mi piacerebbe che i miei figli – una femmina e due maschi – continuassero a ricordare mio nonno, Carlo Castellani. Ma non sarà mai la stessa cosa, perché quello che riescono a trasmettere gli anziani, che quei momenti li hanno vissuti direttamente, è drammaticamente impareggiabile. Due settimane fa mio padre è andato a parlare in una scuola di Capraia e una bambina è rimasta così colpita dal racconto vivido che si è messa a piangere». A Montelupo Fiorentino e a Empoli gli hanno intitolato lo stadio, forse gli unici impianti in Italia che portano il nome di una vittima delle barbarie nazifasciste, nella città che Giorgio La Pira definì «capitale morale dell’antifascismo toscano», pensando alle persecuzioni subite negli anni della dittatura e della conseguente guerra: «Io, spero, che la figura di mio nonno, in quanto sportivo, possa ancora dire molto ai giovani, ricordargli per cosa vale la pena vivere e lottare, quali sono i valori da seguire. Lo ha fatto rincorrendo un pallone, lo ha fatto quando ha attaccato le scarpette al chiodo, lo ha fatto fino alla fine».