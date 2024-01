Spalletti elogia Sinner: "Parlando con lui si può uscire più forti"

Luciano Spalletti ha vissuto una giornata speciale a Coverciano. Il Ct dell'Italia ha presenziato al Centro Tecnico Federale nel corso dell'evento organizzato dalla FIGC della consegna della Panchina d'Oro, dove i tecnici hanno votato il miglior allenatore dell'ultima stagione di Serie A e non solo. Con ben 42 voti ricevuti il commissario tecnico azzurro si è portato a casa il prestigioso premio per la seconda volta in carriera: il primo è stato nel 2004-05 con l'Udinese e ora dopo la vittoria del campionato con il Napoli. Al termine dell'evento ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media presenti, anche sul percorso della passata stagione: "Ringrazio chi mi ha permesso di vincere, i giocatori, il direttore Giuntoli, i miei collaboratori, la società con in testa il presidente De Laurentiis e ovviamente la città con tutti i tifosi". Poi ha toccato anche altri temi, tra cui quello di Sinner...