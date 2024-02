Italia, Materazzi capitano al Mondiale: succede davvero, ecco quando e dove

Palloni d'Oro, leggende e campioni si ritroveranno in Inghilterra per contendersi un nuovo trofeo: la Coppa del Mondo over 35. Questo è quanto ha svelato il Daily Mail. Una notizia che ha già scatenato i tifosi e gli amanti del calcio. Un progetto che dovrebbe prendere il via all'inizio di giugno. La competizione è organizzata dall'Elite Players Group (EPG), un gruppo di ex calciatori e imprenditori sportivi di alto livello, e dovrebbe chiamarsi EPG Cup.