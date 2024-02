Italia, girone duro in Nations League: perché è importante per i Mondiali 2026

PARIGI (Francia) - Inizia l'avventura dell'Italia di Luciano Spalletti nella nuova Nations League 2024/2025 con il sorteggio a Parigi che ha portato alla formazione della fase a gironi. Dalle mani dello spagnolo Juan Mata, campione del mondo con la Spagna nel 2010, la Nazionale azzurra è stata sorteggiata nel gruppo 2 della Lega A contro Belgio, Francia e Israele .Un girone di ferro per gli azzurri in un torneo che introduce importanti novità, dai quarti di finale fino alla possibile qualificazione ai Mondiali 2026. Le prime partite si giocheranno a inizio settembre in una Lega A che è completata così: Gruppo 1: Croazia, Portogallo, Polonia, Scozia; Gruppo 3: Olanda, Ungheria, Germania, Bosnia-Erzegovina; Gruppo 4: Spagna, Danimarca, Svizzera, Serbia.

Nations League, il nuovo format

Un'edizione che prevede grandi novità, illustrate in apertura di cerimonia dal segretario generale dell'Uefa, Giorgio Marchetti. Le prime e le seconde di ogni gruppo si qualificheranno infatti ai quarti di finale con le quattro vincenti che andranno alle Final Four nel giugno 2025; la quarta classificata del girone retrocederà in Lega B, mentre la terza giocherà uno spareggio per non retrocedere con una delle seconde classificate della Lega B. Ma non solo, la Nations League 2024/2025 concederà possibilità di accedere anche ai prossimi Mondiali del 2026, il primo a 48 squadre. Aumenterà anche numero di gironi di qualificazione che passerà a 12 gruppi con le prime che voleranno al Mondiale e le seconde che parteciperanno agli spareggi che si giocheranno a marzo 2026, con 16 squadre coinvolte. Ed è qui che entra in gioco la Nations League.