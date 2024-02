Italia-Bosnia, cambio di programma: nuova data per il test pre Europeo

Piccola modifica nel programma dell'Italia verso Euro 2024. La Figc ha comunicato una nuova data per l'ultima amichevole contro la Bosnia. Sarà posticipata di un giorno, quindi da sabato 8 a domenica 9 giugno. Il match si disputerà allo stadio 'Carlo Castellani' di Empoli e sarà l'ultima occasione per testare il gruppo prima della partenza per la Germania.