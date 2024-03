Folorunsho, futuro da "ninja". E quel guizzo di Giuntoli da un milione

Luciano Spalletti rivede in lui doti alla Radja Nainggolan. La stessa intensità da tuttocampista, che lo rendono universale in mezzo al campo, abbinata a uno strapotere fisico fuori dal comune. Se poi ci aggiungiamo il vizio del gol (già 4 reti finora più 1 assist vincente) l’accostamento al Ninja diventa quasi immediato. Ecco perché gli scout della Nazionale lo stanno tenendo d’occhio da qualche settimana. Da non escludere, magari già a breve e sicuramente in futuro, una chiamata in azzurro. Intanto domenica contro il Milan verrà visionato nuovamente da un emissario spallettiano. Michael Folorunsho sta vivendo il momento migliore della sua carriera. A 25 anni si è preso un posto da protagonista in Serie A col Verona, che sta provando a trascinare alla salvezza. Reti pesanti oltre che spettacolari: per informazioni chiedere a Juventus e Lecce trafitte nelle ultime giornate dalle sue prodezze balistiche. Addirittura il gol alla Vecchia Signora è stato premiato come il più bello del campionato per il mese di febbraio.