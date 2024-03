Cannavaro fa visita all'Italia: l'abbraccio con Buffon e il ricordo Mondiale

Cannavaro e Buffon, due leggende in un fotogramma. L'ex difensore è andato a Miami nel ritiro degli azzurri a far visita all'Italia e sui social è stato pubblicato il video dell'abbraccio con Gigi. Niente parole, quelle restano top secret, ma soltanto una musichetta, quella che ci ha accompagnato durante i Mondiali del 2006, ad accompagnare l'incontro tra i due ex compagni di Nazionale e non solo. Tantissimi anche i commenti: da chi ha ricordato proprio quella vittoria in finale contro la Francia a chi ha parlato dell'importanza dei due calciatori nel calcio e non solo nella competizione iridata. E' chiaro che rivedere insieme Cannavaro e Buffon fa sempre un certo effetto non solo per chi ama la maglia azzurra, ma anche per chi tifa Juve e ricorda le loro gesta in campo.