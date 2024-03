Pagelle Italia: Locatelli non è un regista, Cambiaso si riprende, Chiesa inefficace

Bonaventura 5

Considerata la grande stagione fiorentina che gli ha fruttato il meritato ritorno in azzurro a 34 anni suonati, un centrocampista del suo calibro può dare un contributo alla manovra che non sia uno sterile esercizio di buona volontà. Fatale l'errore che manda in gol Machis, giusta la sostituzione all'intervallo. Non suoni come bocciatura definitiva, però è un altro il Bonaventura che Spalletti vuol vedere in azzurro.