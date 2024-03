Capello, i trofei in cantina e l'elogio a Spalletti: "Così nasce la vittoria"

Capello, Ronaldo e il Milan

Un esempio è Ronaldo il Fenomeno: "Il numero uno, quello con più qualità in assoluto. Ma si rifiutava di impegnarsi per rimettersi in forma e aveva un'influenza negativa su altri 7-8 giocatori che si facevano trascinare nei suoi bagordi serali". Su David Beckham, invece: "Un ragazzo splendido, di un'umiltà unica". Parlando della sconfitta più cocente in carriera Capello ricorda quella al Milan nell'anno in cui rientrò dal Real Madrid: "Trovai una squadra che non riuscii ad amalgamare e mi mandarono via. La sconfitta va gestita e va studiata: devi capire gli errori che hai compiuto per non ripeterli più. Dopo quell'esperienza mi venne ancora più voglia di rimettermi in gioco e di non cadere più. Con tanta fatica e tanta volontà, riuscii poi a vincere un campionato con la Roma".

Capello: "Spalletti leader"

Successivamente l'ex tecnico ha aggiunto: "Umiltà e rispetto sono cose che si hanno dentro. Ciò che insegnavo sempre ai miei calciatori era il fatto di trattare sempre con rispetto ed educazione tutti i componenti di una squadra: dai massaggiatori, ai magazzinieri, fino a tutta l'équipe". Infine, sul suo modello di leadership: "Considerato quello che ha fatto a Napoli, direi Luciano Spalletti. Io ho avuto una forza: in casa non si parlava mai di calcio e io non leggevo mai i giornali, né quando vincevo, né quando perdevo. In casa non ho mai portato un trofeo, li tengo in cantina, perché per me quando hai vinto hai fatto solo il tuo lavoro e devi pensare al dopo".