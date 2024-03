L’Italia di Spalletti a New York: emozioni a Manhattan e bagno di folla

Domani per l' Italia la seconda amichevole della tournée americana. Dopo il successo sul Venezuela , gli azzurri si apprestano ad affrontare l' Ecuador a New York: appuntamento alla Red Bull Arena di Harrison alle 21 (e alle 16 locali). Luciano Spalletti e tutti i calciatori sono stati accolti dai tantissimi sostenitori della comunità italiana e italo americana. Un vero e proprio bagno di folla per l'Italia, con il primo festeggiamento organizzato dalla Niaf (National Italian American Foundation).

Lì la delegazione azzurra ha ricevuto un caloroso benvenuto alla presenza delle istituzioni italiane a New York. Tra queste il Console Generale Fabrizio Di Michele, oltre ai numerosissimi tifosi che hanno salutato la Nazionale con una lunga ovazione. "Siamo qui per supportarvi e abbracciarvi a nome di tutta la comunità - ha affermato il console Di Michele - e quello su cui non possiamo fare un compromesso è il fatto di avervi qui tra due anni per il Mondiale".

Italia, bagno di folla a New York

Così il presidente federale, Gabriele Gravina: "Per la Figc e la Nazionale è un piacere e un orgoglio giocare negli Stati Uniti e poter condividere momenti speciali come questo con la comunità italo-americana. L'accoglienza che ci avete riservato sia a Miami che a New York è stata eccezionale, abbiamo potuto toccare con mano l'entusiasmo e l'amore che nutrite verso uno dei simboli italiani più belli: la maglia Azzurra. Con questa tournée, che nasce da una progettualità trasversale (motivazioni sportive, culturali, commerciali e istituzionali), abbiamo gettato le basi per un ponte ideale che avvicini ancora di più l'Italia agli Stati Uniti".

Applausi e cori per l'Italia, con il ct Luciano Spalletti e tre campioni azzurri quali il capo delegazione Gianluigi Buffon, Fabio Cannavaro e Giorgio Chellini che hanno scattato foto con i tifosi e firmato autografi. "Che siate italoamericani o italiani che vivete in America, gli Azzurri uniscono nell'amore per l'Italia e lo sport del calcio. Non siete solo l'orgoglio dell'Italia, ma di 20 milioni di italoamericani per cui rappresentate la grandezza della bandiera della madrepatria": questa la chiosa finale di Robert Allegrini, presidente del Niaf. In queste ore, presso la Rappresentanza Permanente d'Italia alle Nazioni Unite, l'ambasciatore Maurizio Massari darà il benvenuto a Gravina e al capo delegazione dell'Italia Buffon.