Belgio-Italia U17 da 2-0 a 3-5: rimonta show e doppietta di Camarda

Le parole di Favo

"Ma non voglio pensare ai calcoli, vogliamo chiudere il girone a 9 punti - commenta il tecnico Massimiliano Favo a fine gara -. L’ho detto ai ragazzi negli spogliatoi: sarebbe una gratificazione e anche una bella risposta verso noi stessi, per il percorso intrapreso, per gli sforzi della Federazione. Non venivamo da un primo girone positivo, il sorteggio in 4ª fascia ci ha costretto a un gruppo molto difficile, ma nonostante questo siamo riusciti a battere due squadre di grande blasone”. Gli Azzurrini l’hanno fatto nonostante alcune assenze, come quelle di Atzeni e Natali, con Garofalo e Coletta non al meglio, scendendo in campo con una coppia di centrali inedita, che mai aveva giocato insieme prima di oggi: “L’approccio non è stato buono, ma so i valori che ha questa squadra: carattere, qualità, voglia e abnegazione. Non avevo dubbi che l’avremmo potuta riprendere, certo non pensavo con questa facilità di ribaltarla e andare in gol. Ma questi ragazzi hanno dentro di loro delle motivazioni incredibili, basta vederli quando cantano l’inno quanto sentano questa maglia e quanto credano a questo progetto”.