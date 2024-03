Pagelle Italia: Bellanova ok, Locatelli un po’ fuori misura, Pellegrini ottimo

HARRISON (STATI UNITI D'AMERICA) - Dopo il 2-1 del Chase Stadium contro il Venezuela (doppietta di Mateo Retegui), l'Italia chiude la tournée americana battendo 2-0 l'Ecuador alla Red Bull Arena di Harrison, in New Jersey. Gli azzurri colpiscono in apertura con Lorenzo Pellegrini e in pieno recupero con Nicolò Barella. Due su due, dunque, per la Nazionale di Luciano Spalletti che tornerà in campo a giugno quando sfiderà Turchia (giorno 4) e Bosnia (9), ultimi due test prima degli Europei in Germania che vedranno gli azzurri fronteggiare Albania (15), Spagna (20) e Croazia (24) nella fase a gironi.