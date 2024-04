Italia Femminile, Di Guglielmo illude poi la Finlandia ribalta

HELSINKI (Finlandia) - Dopo la vittoria convincente di Cosenza nel match del debutto contro l'Olanda, la Nazionale femminile non riesce a ripetersi e va a sbattere contro un'ottima Finlandia. Ad Helsinki finisce 2-1 per le padrone di casa, colpite al 39' da Di Guglielmo - alla sua prima rete in azzurro - ma brave e fortunate a rimontare nel secondo tempo con Rantala e l'autogol di Linari. Dopo due partite del girone di qualificazione a Euro 2025 le scandinave raggiungono a quota 3 punti le azzurre (stasera l'altro match tra Olanda e Norvegia), apparse un po' troppo imprecise e sorprese dalla velocità e dalla forza fisica delle avversarie. L'Italia è attesa ora da un altro (doppio) esame scandinavo: il cammino nel Gruppo 1 della Lega A ripartirà venerdì 31 maggio con la sfida in casa della Norvegia, mentre martedì 4 giugno è in programma il replay a campi invertiti.