L'Italia perde Zaniolo: frattura al piede, addio sogno Europeo

Dopo Berardi arrivano ancora butte notizie per la Nazionale. Ad un mese esatto dall'inizio dell'Europeo in Germania Luciano Spalletti perde anche Nicolò Zaniolo. Il giocatore dell'Aston Villa ha subito un duro colpo al piede sinistro durante il match pirotecnico di Premier League fra Aston Villa e Liverpool e l'esito degli esami non lascia speranze: frattura al metatarso, almeno un mese di stop e addio al sogno di finire nella lista dei 26 convocati del ct azzurro.

Spalletti perde Zaniolo, niente Europeo

Una vera e propria tegola per Zaniolo dopo il forfait agli Europei nel 2021 per la rottura del legamento crociato anteriore. Altro problema per il ct Spalletti che aveva dichiarato di aver già deciso la maggior parte dei giocatori da convocare per l'avventura in Germania. Il ko di Zaniolo costinge Spalletti a rivedere i piani, l'assenza dell'ex Roma lascia aperta la speranza a diversi calciatori di essere coinvolti per la spedizione tedesca.