Camarda fa sognare l’Italia: con la Slovacchia gol alla Van Basten

Francesco Camarda ha realizzato un gol splendido con l' Italia Under 17 , impegnata a Cipro negli Europei di categoria spianando la strada alla qualificazione ai quarti di finale . Contro i pari età della Slovacchia , l'attaccante del Milan ha messo a segno una rete alla Van Basten : quello con cui ha sbloccato il risultato in favore degli azzurrini.

Camarda, ma che gol ha fatto?

In attesa di conoscere quale sarà il suo futuro, Camarda ha sbloccato la partita alla mezz'ora, quando sul rettangolo di gioco del Dasaki Stadium di Achna si è materializzato un suo gioiello: innescato con un lancio lungo, ha fatto rimbalzare il pallone davanti a sé, si è coordinato e ha scoccato un sinistro al volo imparabile per il portiere Zajac. Dopo il sigillo del sedicenne centravanti del Diavolo, al 38' Liberali ha raddoppiato avvicinando ulterirormente la selezione allenata dal ct Favo alla qualificazione al prossimo turno. Missione compiuta senza patemi d'animo e grazie al 2-2 Svezia e Polonia c'è già la certezza del primpo osto in classifica nel girone C.