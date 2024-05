“Meno male che c’è l’Inter”: Spalletti e il blocco Italia per l’Europeo

Luciano Spalletti , a meno di un mese dall'inizio degli Europei , si è presentato sul palco di Cala di Volpe in occasione degli " European Globe Soccer 2024 ". Il ct dell' Italia ha toccato diversi temi, tra cui chiaramente il prossimo esordio degli azzurri in Germania: "Ci stiamo preparando. Quelli che ci hanno preceduto ci hanno indicato la via, noi dobbiamo farci trovare pronti per essere all'altezza di tutto l'affetto e l'amore che c'è verso la maglia azzurra". Spalletti è poi tornato a parlare del 'suo' Napoli al termine di una stagione deludente dopo lo storico terzo scudetto arrivato sotto la sua guida.

Il ct ha dichiarato: "Il Napoli dello scudetto? Aveva e ha tante cose, dei calciatori fortissimi, una città passionale, e poi ci sono i miti, che sono importanti nel calcio perchè possono darti quell'emozione che ti fa andare a prendere la cosa più importante. A Napoli avevamo un mito che anche se non c'è più lo vivevamo tutti i giorni, era presente: Diego Armando Maradona".

Spalletti e il blocco Inter

Successivamente, ancora sulla Nazionale il ct ha aggiunto: "Sfida più difficile della mia carriera? Sicuramente sì, tira dentro il sentimento di tutti gli italiani. Non si ha a che fare con una sola tifoseria. Quello che ci piacerebbe sentirci dire quando rientriamo da questa competizione è 'Siamo orgogliosi di voi e siamo contenti della vostra dedizione'. Il blocco Inter è fondamentale per noi, menomale che c'è ancora l'Inter che crede nel talento perchè ce n'è tanto e bisognerebbe dargli più spazio. Avere sei della stessa squadra in una Nazionale per noi è tanta roba, perché non è più come una volta che la Nazionale era formata da tre club come Juve, Inter, Milan o Roma. Ora ci sono giocatori di tutte le squadre, del Genoa, del Bologna… Avere qualcuno che giocando si guarda con gli altri e si dice 'siamo noi e possiamo fidarci perché lo abbiamo fatto vedere con la vittoria del campionato' è un vantaggio".