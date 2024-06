Milan, Camarda vuole prendersi l'Europa con l'Italia

Se è vero che la parte più importante di una squadra è la ‘spina dorsale’, allora il Milan si deve davvero coccolare quella della Nazionale Under 17 , che questa sera alle 19.30 si giocherà il passaggio alla finale dell’ Europeo contro la Danimarca . Là davanti, se non ci saranno sorprese dell’ultimo secondo, ci sarà come nelle ultime partite (la prima nel torneo l’aveva saltata per squalifica) il sedicenne più commentato del calcio italiano: Francesco Camarda . Che pure quando non segna nei minuti regolamentari, vedi quarto di finale contro l’ Inghilterra , trova il modo di essere comunque decisivo siglando il rigore della vittoria.

Non solo Camarda

Il torneo continentale sta diventando una vetrina per confermare quello che già si era visto in stagione. L’attaccante può diventare un giocatore importante anche nel calcio dei grandi. Non è l’unico però: perché meno mediatico, ma altrettanto decisivo è Mattia Liberali, trequartista o seconda punta tutta tecnica e fantasia. Per capire di cosa è capace basta andarsi a cercare il gol che ha segnato nell’ultimo match con la maglia azzurra - e si trova dappertutto perché è diventato virale. Ma se i due Primavera in fondo erano un po’ sulla bocca di tutti, a stupire nel gruppo di Favo è anche il rendimento di Alessandro Longoni, il portiere. Classe 2008, gioca sotto età e se è il meno conosciuto del lotto è solo perché giocando nell’Under 17 del Milan ha meno riflettori puntati addosso. Altrimenti i paragoni importanti si sarebbero già sprecati. Aggiungiamoci pure che contro l’Inghilterra faceva parte dell’undici titolare come regista davanti alla difesa Emanuele Sala, un altro dei ragazzi visti all’opera con la Primavera in questa stagione: la colonna vertebrale di una Nazionale, eccola servita.

Appuntamento con la storia

Questa sera toccherà a loro far sognare i tifosi andando alla ricerca di un’altra finale per il settore giovanile azzurro. L’Italia non arrivava a una semifinale di Europeo Under 17 dal 2019 e ha già affrontato la Danimarca meno di un anno fa, a settembre 2023, nel torneo Quattro Nazioni. In quel caso era finita 3-1 per gli italiani. Stasera conterà molto di più. Perché questo gruppo non ha mai nascosto le ambizioni e il titolo europeo dell’Under 17 è l’unico che manca nella bacheca di Coverciano tra quelli delle nazionali giovanili.